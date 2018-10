Qaqortoq lufthavn: Sønderlemmende kritik af lufthavnsanalyse

Redaktionen Søndag, 28. oktober 2018 - 12:08

”Det kan betale sig med en lufthavn ved Qaqortoq” – sådan lyder overskriften på en nylig udsendt pressemeddelelse fra Kommune Kujalleq. Overskriften er baseret på en samfundsøkonomisk analyse foretaget af KPMG i Island for kommunen. Analysen konkluderer, at en lufthavn i Qaqortoq vil skabe grundlaget for målet om at blive en selvbærende kommune, samt at etablering af en nordatlantisk lufthavn vil have størst økonomisk effekt blandt andet begrundet med flere turister til Sydgrønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

KPMGs analyse viser konsekvenserne ud fra tre scenarier – status quo, etablering af en nordatlantisk lufthavn og etablering af en regional lufthavn. Dog er selve lufthavnsetableringen og den nye vej dertil ikke med i den samfundsøkonomiske analyse, da det forudsættes fuldt finansieret af landskassen.

Den centrale investering skal indgå

Men sådan kan man ikke sætte regnestykket op, siger professor ved Institut for planlægning ved Aalborg Universitet, Ulrik Jørgensen.



– Det er slet ikke en samfundsøkonomisk analyse, når den centrale investering ikke optræder, men regnes for en ”gave”. Dertil ser analysen bort fra centrale spørgsmål om regularitet, problemer med backup lufthavn, landbrugets udvikling og behovet for transport af de mange nye turister til for eksempel Nordboruinerne og andre turistmål. Endelig mener jeg, at der ikke er tale om reelle alternative scenarier, men om et bestillingsarbejde fra kommunen til KPMG, der har til formål at vise, at nordatlantisk trafik selv på en problematisk landingsbane på 1.500 meter vil give en bedre økonomi, siger Ulrik Jørgensen, der mener, at analysen helt mangler at redegøre for afgrænsning af problemfelt og løsningsrum.

Læs hele artiklen i Sermitsiaq. Få adgang til avisen via linket herunder: