Qaasuitsup Kommunias regnskab endnu ikke opgjort

Kathrine Kruse Lørdag, 12. maj 2018 - 09:00

Sermitsiaq.AG omtalte torsdag i denne uge, at de to nyetablerede Nordgrønlandske kommuner, Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik, nu i stedet risikerer at arve gæld fra den nu ophørte Qaasuitsup Kommunia, i stedet for at arve de 111 mio. kroner, som Qaasuitsup Kommunia havde i kassebeholdningen ved slutningen af 2017.

Dette er, ifølge borgmesteren i Kommune Qeqertalik, Inuit Ataqatigiits Ane Hansen, kommet frem under oprydningen af Qaasuitsup Kommunia.

Borgmesten i den anden nyeatablerede kommune, Avannaata Kommunia, Siumuts Palle Jeremiassen, meddeler fredag i en pressemeddelelse, at Qaasuitsup Kommunias regnskab for 2017 endnu ikke er opgjort.

- Man regner med at kunne fremlægge regnskabet i juni. Vi er dog gjort bekendt med, at den forhenværende kommunes underskud er langt større end det man havde forventet, lyder det fra Palle Jeremiassen.

Langt større underskud end forventet

Palle Jeremiassen indrømmer dog, at kommunen er blevet gjort bekendt med, at den forhenværende kommunes underskud er langt større end forventet.

- Det betyder dog ikke, at hverken Avannaata Kommunia eller Kommune Qeqertalik ikke får midler fra Qaasuitsup Kommunia. De fleste af vores arvegods fik vi ved årsskiftet, og på baggrund af det driver vi nu vores kommuner, skriver Palle Jeremiasen.

Palle Jeremiassen oplyser desuden, at han vil udtale sig mere om sagen, når han har modtaget Qaasuitsup Kommunias officielle reviderede regnskaber.

- Vi skal i forhold til vores borgere i Avannaata Kommunia udtrykke, at vores borgere ikke har grund til bekymring. Vi har gode forhåbninger for driften af Avannaata Kommunia for i år, slutter Palle Jeremiassen.