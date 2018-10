Qaanaaq: Individuel behandling virker ikke

Walter Turnowsky Mandag, 22. oktober 2018 - 13:53

Qaanaaq er på mange måder et helt særligt sted. Byen ligger meget isoleret og livsbetingelserne er barske. Det er naturen, der sætter rytmen for livet hen over året. Disse faktorer er medvirkende til, at man har et stærkt sammenhold samt at den traditionelle tanke- og levemåde stadig står stærkt.

Hvis man ikke lærer at tage højde for dette i sine indsatser for at hjælpe børnene, så er risikoen står for, at man fortsat vil fejle.

- I Qaanaaq er den kollektive tankegang fortsat meget udpræget, derfor nytter det ikke noget, at man for eksempel kun retter alkoholbehandlingen mod en enkelt person. Hele familien skal inddrages, hvis behandlingen skal virke, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG

Hele familien bør være udgangspunktet

MIO har netop udgivet sin rapport fra børnetalsmandens rejse til Qaanaaq tidligere i år. Og en af rapportens centrale anbefalinger er, at indsatserne i langt højere grad tilpasses de lokale forhold.

- Ud over alkoholbehandlingen er det også inden for forebyggelsen og oplysningsarbejde, hvor det også gælder også om at se på hele familier i forhold til behandling.

LÆS OGSÅ: Nødråb fra udsatte forældre i Qaanaaq: Ved godt de svigter børnene

Samtidig påpeger MIO, at Qaanaaq rummer nogle styrker, som man i langt højere grad kunne gøre brug af, når det gælder om at løse sociale problemer.

- Folk er venlige, hjælpsomme, kærlige, nærværende og medmenneskelige. Trods forholdene hjælper man hinanden og har sammenhold. MIO stødte også på en selvforståelse, at Qaanaarmiut på grund af naturen har en egen måde at være på, som handler om at have en ydmyg og samtidig stolt tilgang til tilværelsen. Det har stærk værdi, at man kan klare sig selv og at man kan leve af naturen, hedder det i rapporten.

Naturen styrer livet

Og netop livet tæt på naturen bør i langt højere grad spille en rolle i de indsatser kommunen sætter i værk i byen.

- Det Qaanaarmiut fortæller os er, at når familierne i perioder er meget sammen i naturen, så bliver problemerne også mindre. Så der er et stort ønske om, at alle skal have mulighed for at komme ud i naturen. Man forestiller sig måske, at alle i Qaanaaq har det, men det er faktisk ikke tilfældet, forklarer Aviâja Egede Lynge.

Også naturens rytme hen over året, er helt central for livet i den nordligste del af landet.

- Som det er i dag, så kommer der først tilrejsende hjælp fra Ilulissat, når det bliver lyst. Mn det er i kaperlak-tiden (mørketiden, red.), der er mest behov for hjælp. Og det er også der indsatser fungerer bedst, fordi familierne er samlet i hjemmet.

Således bør for eksempel forebyggende indsatser mod seksuelle overgreb henlægges til mørketiden.