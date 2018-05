Qaanaaq: Hellefisken skal i guldramme

Redaktionen Onsdag, 30. maj 2018 - 12:13

Over alt på kloden efterspørger købedygtige forbrugere og restaurantgæster mad, der ikke kun smager godt, men også bærer på en interessant historie. Det skriver avisen AG.

Blandt andet har Royal Greenland succes med at sælge snekrabber til kasinoer og restaurantkæder i USA.

Trend skal udnyttes

Den trend bør også kunne udnyttes til fordel for hellefisken fra Qaanaaq, mener to forskere.

De har valgt at bruge egne midler og kræfter på et projekt, hvor planen er at lave en eksklusiv markedsføring af hellefisken, blandt andet over for gourmetkokke og mere luksusbetonede dagligvarebutikker som for eksempel danske Irma.

Frivillig basis

- Vi arbejder på frivillig basis og modtager lidt udviklingsstøtte fra Selvstyret. Vores håb er, at vi kan få etableret et samarbejde med aktører, der via netværket kan hjælpe med at udbrede den unikke fortælling om hellefisken fra Qaanaaq, forklarer lektor Kåre Hendriksen fra Center for Arktisk Teknologi.

