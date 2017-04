Pukkelhvalens unge hvisker, når den taler med mor

Mens far synger i vilden sky, så taler børnene sagte. Sådan er det hos pukkelhvalen. Mor er nemlig tæt på kalvene, og eventuelle fjender skal helst ikke lytte med.

Det viser et nyt studie.

- Vi har fundet ud af, at kalvene ikke udsender særlig kraftige lyde – deres lyde er meget korte og svage. Vi mener, det er, fordi det kun er moren, som skal kunne høre dem og ingen andre, siger Simone Videsen, som er førsteforfatter på det nye studie og forskningsassistent ved Aarhus Universitet til Videnskab.dk.

Beskyttelse mod spækhuggere

Studiet er gennemført i Exmouth-bugten i det vestlige Australien. Her har forskerne for tre år siden anbragt et lille apparat på ti diende unger af pukkelhvalen og siden har de lyttet til dem.

- Der er masser af spækhuggere i området, som er kendt for at jage kalvene og spise dem. Derfor giver det god mening, at kalvene laver meget svage kald, så de ikke bliver hørt af spækhuggerne, siger Simone Videsen.

Det er et vel undersøgt fænomen, at pukkelhvalerne 'taler' sammen, men hovedsagligt har man undersøgt hannernes karakteristiske og højlydte sang.

Nu har man for første gang lyttet til de smås mere sagte stemmer.

- Optagelserne viste, at de rolige kaldelyde normalt fremkom, mens hvalerne svømmede. Det tyder på, at lydene hjælper mor og kalv med at blive sammen i det grumsede vand i Exmouth-bugten. Vi hørte også mange ’gnidelyde’, som når to balloner gnides sammen. Det, tror vi, skyldes, at kalven puffer til sin mor, når den ønsker at die, fortæller Simone Videsen til Videnskab.dk

På Videnskab.dk kan du også høre en optagelse af, hvordan det lyder, når ungen snakker med mor.