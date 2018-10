Psykolog råber politikerne op: Bekæmp selvmord!

Walter Turnowsky Onsdag, 24. oktober 2018 - 08:01

Politikerne må vågne op og se at få sat handling bag ordene om at bekæmpe selvmord. Det mener psykolog Heidi Lindholm, der har skrevet et opråb til medlemmerne af Inatsisartut.

- Hver 10. dag begår et menneske i Grønland selvmord. Hver 10. dag rammes en familie, en vennekreds, en skole, et samfund af tabet af en nær ved selvmord. Vi taler om det. Det gør vi da. Næsten alle steder; selv til en kaffemik, skriver hun.

I må minde befolkningen om, at ingen kan undværes

Men nu må det være slut med blot at tale om problemet, der skal handling bag.

- I politikere skal vise os, at I tager problemet alvorligt, ved systematisk og tydeligt at tilbyde hjælp, skriver hun.

Forfejlet indsats

Hun mener, at det er på tide, at politikerne ser i øjnene, at den nuværende indsats ikke virker.

- Selvom I har skabt en National Strategi for Selvmords-forebyggelse 2013-2019, har vi ikke set nogen virkning. Strategien har i sine fem år ikke nedbragt antallet af selvmord.

LÆS OGSÅ: Bedre samarbejde skal stoppe selvmord

Strategien lægger op til, at politi, kommuner og sundhedsvæsenet skal arbejde tættere sammen for at forebygge selvmord. En smuk tanke på papiret, men det er Heidi Lindholms erfaring, at virkeligheden ser anderledes ud.

- Svagheden er, at problemet ønskes løst af flere sektorer, der i forvejen har store problemer med at koordinere deres indsats, siger psykologen og tilføjer at strategien i højere grad fokuserer på de behov som fagpersonerne har end de selvmordstruede.

Nationalt center for forebyggelse

Heidi Lindholm mener derfor, at man i stedet for bør samle hele indsatsten i en instans, som har det ene formål: at forhindre selvmord.

- I politikere skal tilbyde en hjælp, I hidtil ikke har tilbudt. I bør skabe et flagskib for livet: Et nationalt center for selvmordsforebyggelse. Dette center skal nå ud til alle der har brug for hjælp.

Et sådant center skal ifølge Heidi Lindholm både tilbyde behandling til overlevende, selvmordstruede og de efterladte. Det skal tilbyde rådgivning både til mennesker der henvender sig åbent og anonymt, drive en døgnbemandet telefonlinje og sammen med Ilisimatusarfik indsamle al den nødvendige viden på området.

Prisen ved de mange selvmord er nemlig alt for høj til at vi kan gøre som vi plejer, mener Heidi Lindholm.

- I må minde befolkningen om, at ingen kan undværes. Minde om, at smerten går over. At håbløsheden går over. At alle er værdifulde. Og ikke mindst minde om at konsekvensen efter et selvmord er efterladte for hvem livet aldrig bliver det samme. At efterladte nedbrydes og bliver sårbare og må bære det uigenkaldelige tab resten af deres liv. Som en rem der skærer sig ind i deres bevidsthed, hedder det i hendes opråb til politikerne i Inatsisartut.