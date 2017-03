PSG klager over dommer efter 1-6-ydmygelse i Barcelona

Paris Saint-Germain er stadig meget utilfreds med fodbolddommeren Deniz Aytekin.

Tyskeren dømte sidste uges Champions League-kamp mellem FC Barcelona og PSG, som endte 6-1 til spanierne.

Resultatet sendte Barcelona videre til kvartfinalerne i turneringen trods en solid PSG-sejr på 4-0 i det første opgør i Paris. PSG tabte samlet med 5-6.

Pariserklubben har tirsdag klaget over dommeren til Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa,

Ifølge den lokale franske avis Le Parisien har PSG forfattet en liste med 15 fejl i løbet af kampen.

Det er især tildelingen af et kontroversielt straffespark til Barcelona-angriberen Luis Suarez i det 90. minut ved stillingen 4-1, som PSG er rasende over.

PSG mener, at holdets brasilianske stopper Marquinhos kun havde minimal kontakt med uruguayaneren, som tog sig til hoved og hals og kastede sig teatralsk til jorden i situationen.

Neymar scorede til 5-1 på straffesparket, inden han lagde op til det altafgørende 6-1-mål, som blev sat ind af indskiftede Sergi Roberto.

PSG-præsident Nasser Al-Khelaïfi har tidligere kritiseret dommeren i skarpe vendinger.

- Kan ikke lade være at tænke på, at kampen med en bedre dommer havde fået et andet udfald, har Nasser Al-Khelaïfi sagt til Le Parisien.

/ritzau/