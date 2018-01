Projektleder for international håndboldturnering

Poul Petersen, der er et kendt ansigt i grønlandsk idræt og foreningsliv, skal være projektleder for De Panamerikanske Mesterskaber.

Det oplyser Grønlands Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Den internationale håndboldturnering, der også er VM-kvalifikationsturnering, skal spilles i Nuuk til sommer.

Her vil der blive spillet 42 kampe i både multihallen Inussivik og Godthåbhallen.

- I Poul Petersen har vi fået en fantastisk ressource til at realisere PANAM2018 – der er mange interesser og hensyn at tage i en professionel arrangementsafvikling, og dem mestrer Poul Petersen, siger formand for styrekomitéen, Christian Keldsen, i en pressemeddelelse.

PANAM2018 vil se omkring 250 besøgende til Nuuk fra lande i Syd-, Mellem- og Nordamerika i perioden 15-25. juni.

De tre bedstplacerede hold fra turneringen kvalificerer sig til verdensmesterskaberne i håndbold.