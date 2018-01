Projektil ramte hus i narhvalsjagt ved Sisimiut

Under narhvalsjagten ved Sisimiut blev et hus ramt af et vildfarent projektil. Der befandt sig i huset en voksen og et barn.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Grønlands Politi modtog søndag anmeldelse om, at der var en narhvals jagt i gang indenfor 500 meter fra bebygget område ved havneområdet i Sisimiut.

- På denne baggrund har politiet igangsat en efterforskning af omstændighederne omkring jagten. Politiet skal i den forbindelse indskærpe, at brug af skydevåben ikke er tilladt indenfor kort afstand af bebygget område, skriver vagtchef Aqqaluk Petersen i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at det fremgår af den enkelte kommunes politivedtægt, hvor langt man skal opholde sig fra bebygget område, før det er tilladt at benytte skydevåben.