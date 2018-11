Professor: Tre forhold er afgørende for selvstændighed

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 26. november 2018 - 12:58

Rasmus Gjedssø Bertelsen mener, at tre forhold var afgørende for, at Island blev selvstændig for 100 år siden.

De tre parametre

Det var, at der ikke bare var flertal, men et stort folkeligt ønske om selvstændighed

At man uden de store problemer kunne takke nej til det danske bloktilskud

At uddannelsessystemet var udviklet med et eget universitet i Island og mange unge islændinge på udenlandske universiteter.

- De tre forhold gjorde, at Island var klar. En lignende model vil være god for Færøerne og Grønland, når samfundene bliver klar, siger professor i arktiske studier ved universitetet i Tromsø til Kristeligt Dagblad søndag.

Viljen er der, men...

I Grønland mener professoren, at viljen er der, men at man halter bagefter på de to øvrige parametre. For Færøernes vedkommende er det særligt den folkelige opbakning, der mangler, mener han.

Indtil videre mener han derfor ikke, at hverken Grønland eller Færøerne er klar til at stå på egne ben, for begge mangler stadig meget i forhold til den proces, Island gennemgik i årene før 1918.

Med Forbundsloven, der fylder 100 år den 1. december, opnåede Island suverænitet. Rasmus Gjedssø Bertelsen mener, at Forbundsloven vil være et godt udgangspunkt for forhandlinger med Færøerne og Grønland, når og hvis spørgsmålet om suverænitet bliver alvor.