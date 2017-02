Professor: Radioaktivt spildevand i indlandsis gør ingen skade

Fra 1960 til 1963 sendte USA med fuld tilladelse fra Danmark radioaktivt spildevand ned i Grønlands indlandsis.

Men spildevandet udgør ikke nogen større miljømæssig fare lige nu, lyder det fra professor i iskerneforskning ved Niels Bohr Instituttet Jørgen Peder Steffensen.

- Umiddelbart gør det ingen skade. Det ligger mellem 80 og 100 meters dybde og er frosset fast i en klump, siger han.

Professoren mener ikke, at det vil give mening at forsøge at rydde det radioaktive spildevand op.

- Det er min overbevisning, at der er tale om meget, meget lave grader af radioaktivitet, lyder det blandt andet.

Der blev også i sin tid sat meget skrappe krav til indholdet af radioaktivitet i spildevandet.

Jørgen Peder Steffensen forklarer, at der er tale om kølevand til en reaktor, som amerikanerne brugte til at lave strøm til Camp Century.

Camp Century, der lukkede i 1966, var en base otte meter under indlandsisens overflade, cirka 200 kilometer øst for Pituffik.

Basen blev aldrig ryddet op, og den udgør en større potentiel fare for miljøet end det radioaktive spildevand, mener professoren.

- Hvis der kommer klimaforandringer de næste 100 år, som gør, at området omkring Camp Century begynder at tø, så vil den efterhånden dukke op til overfalden igen.

- Når alle de knuste bygninger, køretøjer, brændstof og brændstoftanke begynder at dukke op til overfalden, så har vi et miljøproblem, siger han.

Basen ligger i øjeblikket indefrosset på 40 til 50 meters dybde i indlandsisen. Det vil ifølge professoren ikke give mening at forsøge at rydde den op nu.

Sidste år pegede en artikel i det videnskablige tidsskrift Geophysical Research Letters på, at især giftstoffet PCB kan komme til at udgøre en risiko for miljøet, når basen dukker frem af isen.

Efter rapporten kom frem, har der været gentagne krav fra Naalakkersuisut om, at Danmark skal sikre, at der bliver ryddet op på den tidligere base. Der findes ingen aftale, der forpligter USA til at rydde op på Camp Century.

Professor Jørgen Peder Steffensen påpeger overfor Ritzau, at man ifølge hans mening bør holde øje med udviklingen og være klar til at rydde basen op, så snart den begynder at komme op til overfladen.

Det er et dokument fra Forskningscenter Risøs Direktionsarkiv, som ifølge Grønlands Radio, KNR, viser, at Danmark tillod USA at sende det radioaktive spildevand i indlandsisen.

Læs undersøgelsen i Geophysical Research Letters her.