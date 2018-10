Prischok truer udvidelse af Det grønlandsk Hus i Aarhus

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. oktober 2018 - 23:39

Byggetilladelsen er i hus, tegningerne er lavet og det hele tegnede godt, da finansieringen på den 12 millioner kroner dyre udvidelse hos Det grønlandske Hus i Aarhus var på plads sidste år. Men enorme prisstigninger i byggebranchen truer med at kuldkaste de ambitiøse planer.

- Vi har en ansøgning liggende hos det grønlandske undervisningsdepartement på 2,5 millioner kroner, som er den prisstigning entreprenørerne har leveret til os, oplyser direktør Jørn Holbech fra Det grønlandske Hus i Aarhus til Sermitsiaq.AG.

Det haster

Og det haster med at få bevillingen igennem, idet byggetilladelsen kun gælder for et år.

Hus med fire funktioner Det sociale arbejde

Uddannelses-vejledning

Kollegiet

Kultur og Information - bestående af den brede vifte af andre tilbud, som Huset yder til både grønlandske og danske brugere. For eksempel Husets butik med madvarer og kunsthåndværk fra Grønland. De grønlandske foreninger, der har stort set ubegrænset adgang til Huset om aftenen og i weekender. Grønlandske virksomheder og organisationer, der holder ansættelses samtaler i Huset. De faste arrangementer i årets løb, omkring jul, på nationaldagen den 21/6, samt lejlighedsvise foredrag, udstillinger m.v.

I forvejen har følgende skudt penge i projektet:

6 mio. kr. A.P. Møller fonden

3,5 mio. kr. Aarhus Kommune

2,5 mio. kr. Det grønlandske Hus

- Vi risikerer også, at A.P. Møller-fonden vælger at trække sig, selv om jeg har en forhåbning om, at de vil støtte projektet, så længe sagen kører, siger Jørn Holbech, der har lagt mange kræfter i udvidelsen, der vil omdanne den hvide palæbygning på en af de dyreste adresser i Aarhus til et mere indbydende hus, der signalerer: kom her og oplev.

Det er Aarhus Kommune, der ejer bygningen, der oprindeligt var en husmoderskole fra 1906 og 16 år frem for derefter at blive en Diakonskole indtil kommunen i 1976 stillede huset til rådighed for Grønland, som lejer sig ind.

Flere kan deltage

Med den store tilbygning får Det grønlandske Hus mulighed for at lave kulturarrangementer til langt flere gæster, uden at det forstyrrer de ansattes arbejde i huset. I dag har de ansatte kontorer, der støder umiddelbart op til fællesrummet.

Antallet af grønlændere i Aarhus-regionen er steget støt gennem årene, hvilket også presser husets formåen, når det handler om at indbyde så mange som muligt til kulturarrangementer.