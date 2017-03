Prinsesse Marie måtte aflyse autisme-reception

Mange af de fremmødte havde nok håbet at komme i selskab med prinsesse Marie, der er protektor for autismeforeningen, men hun var blevet dårlig og måtte opholde sig på sit hotelværelse i håb om at blive klar til den store autismekonference, der går i gang kl. 16.00 torsdag.

Fokus på det enkelte individ

Kredsens formand Karsten Høy oplyste i sin tale, at arbejdet med at sætte fokus på børn med autisme kan få vidtrækkende positive konsekvenser. Ikke blot for det enkelte individ, men for hele samfundet.

- Når der sættes tidligt ind over for børn med autisme med den rette hjælp, kan de blive en del af samfundet i stedet for at blive en belastning for samfundet og ende på overførselsindkomst, fastslog Karsten Høy over for de mange fremmødte familier med børn, politikere, samarbejdspartnere og pressen.

Indsatsen skal ske på mange områder: daginstitutioner, skoler og arbejdsmarkedet. Naalakkersuisut Sara Olsvig havde sørget for at skabe rammerne for receptionen, og hun takkede indledningsvist ildsjælene bag den nye kreds, der kan være med til sætte fokus på de nødvendige forbedringer for autismeramte børn.

Olsvig ønskede til lykke

- Tillykke til den nye forening som kan hjælpe os politikere vidensmæssigt om autisme, sagde Sara Olsvig.

Karsten Høy forklarede, at kredsen har en del arbejdsopgaver foran sig. Informationsmateriale skal oversættes til grønlandsk, og så skal der sættes fokus på forholdene, hvor børnene befinder.

Live-streaming af konference

- En tidlig indsats og bedre indrettede skoleforløb er vigtigt, forklarede han, og føjede til, at en holdningsbearbejdelse nu skulle i gang over en bred kam.

En større autismekonference afvikles torsdag kl. 16.00 og den man følge live via dette link: Følg autismekonferencen live fra kl. 16.00