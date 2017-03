Prinsesse-besøg i Nuuk

Programmet for prinsesse Marie er omfattende og med flere officielle pligter end den aktuelle autisme-konference og etableringen af Kreds Grønland af Landsforeningen Autisme. Prinsessen er protektor for foreningen, og det er i den egenskab, at hun besøger Nuuk.

Prinsessen bliver modtaget tirsdag i lufthavnen af medlem af Naalakkersuisut Sara Olsvig, landsformand Heidi Thamestrup og rigsombudsmand Mikaela Engell samt formand for kreds Grønland, Karsten Høy.

Autist i arbejde

Kort efter modtagelsen vil prinsesse Marie besøge Sander Høy, der arbejder i lufthavnen på trods af at han er autist.

I de følgende dage, indtil prinsessen flyver hjem fredag, skal hun besøge døgninstitutionen Uulineq, unge- og udslusningsafdelingen Suluppaluk, voksenafdelingen Qiimaneq, rundvisning på Grønlands Nationalmuseum, middag med medlemmenerne af Naalakkersuisut Sara Olsvig, Agathe Fontain og Doris Jakobsen, overrækkelse af OCN-læringsbeviser og middag med borgmester Asii Chemnitz Narup.

Autismekonference

Torsdag vil der være reception i Landsforeningen Autisme – Kreds Grønland og senere torsdag skal prinssesse Marie åbne autismekonferencen. Hun returnerer til København fredag.