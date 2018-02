Prins Henriks tilstand forværret: Kronprinsen flyver hjem

Opdateret 6.34 med flere detaljer

Prins Henrik har været indlagt på Rigshospitalet siden 28. januar. Og nu er prinsens tilstand "alvorligt forværret".

Det oplyser kongehuset fredag morgen i en kortfattet pressemeddelelse.

Kronprins Frederik har derfor afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege, og er på vej til Danmark.

- Prins Henriks tilstand er desværre alvorligt forværret.

- Hans kongelige højhed kronprinsen har på denne baggrund afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege. Kronprinsen er nu på vej til Danmark, skriver kongehuset.

Prins Henrik blev indlagt på Rigshospitalet i slutningen af januar efter et ophold i Egypten.

Han havde siden 4. januar været i Sharm El Sheik i Egypten, hvor han i mange år har kendt hotelejer Anan el Galaly.

Senere oplyste kongehuset, at prinsen blandt andet var blevet undersøgt for en tumor i venstre lunge. Den viste sig at være godartet.

- Prins Henrik vil i dag blive overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling til behandling for lungeinfektion.

- Efter endt behandling vil hans kongelige højhed tage ophold på Fredensborg Slot, oplyste kongehuset for en uge siden.

Men nu er prinsens tilstand blevet forværret, og han er fortsat indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset ønsker ikke at uddybe, hvad prinsen fejler.

Den 83-årige prins var også indlagt i sommer. Han blev indlagt med smerter i højre ben, som var opstået som følge af en operation i juli sidste år.

I efteråret meldte kongehuset ud, at prins Henrik lider af demens. Demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket.

Prins Henrik, på fransk Henri Marie Jean André de Monpezat, er født i 1934 og blev i 1967 gift med dronning Margrethe 2. af Danmark.