Prins Henrik køres ad omveje til Christiansborg Slotskirke

Prins Henrik indleder torsdag sin sidste rejse til lyden af 81 kanonskud fra Batteriet Sixtus på Holmen i København og Kronborg Slot i Helsingør.

Båren køres herefter i rustvogn fra Fredensborg Slot til Amalienborg. Kongefamilien kører med i kortegen.

Ruten går blandt andet over Kongevejen, Trianglen og Esplanaden.

Torsdagens endestation på Amalienborg er egentlig unødvendig på vejen til Christiansborg Slotskirke, hvor bisættelsen skal stå, mener Sebastian Olden-Jørgensen, der er lektor i dansk historie ved Københavns Universitet.

Det skyldes dog, at prinsen ikke skal begraves i Roskilde Domkirke og derfor ikke får en procession - et højtideligt optog - hertil, vurderer han.

- Hvis det hele havde været mere normalt, så skulle han have været til Roskilde, og så ville man have haft en procession fra Slotskirken dertil.

- Det har vi jo ikke - og så får vi en miniprocession fra Amalienborg til slotskirken, forklarer han.

Prins Henrik ønskede ikke at blive begravet i Roskilde Domkirke.

I stedet skal han kremeres, hvorefter den ene halvdel af asken skal spredes ud over de danske farvande. Den anden halvdel skal stå i en urne i slotshaven ved Fredensborg Slot.

Fredag transporteres båren fra Amalienborg til Christiansborg Slotskirke, hvor prinsen skal ligge på castrum doloris, som betegner en forhøjning, hvorpå en lukket ligkiste stilles til offentlig skue.

Det sker for at give folket mulighed for at sige farvel, forklarer Sebastian Olden-Jørgensen.

- Hvis han lå på slottet, ville han være i den eksklusive, kongelige privatsfære.

- På castrum doloris i Slotskirken kan alle komme, så det er en form for åbenhed, forklarer han.

Prins Henrik, der tirsdag klokken 23.18 sov stille ind, bisættes tirsdag 20. februar.

Her deltager kun den nærmeste familie, hvilket ifølge Sebastian Olden-Jørgensen adskiller sig fra normen, når man sender en kongelig videre.

Kongehuset har ikke oplyst prins Henriks dødsårsag, men det har tidligere været meldt ud, at prinsen havde en godartet svulst i venstre lunge.

Han var efterfølgende i behandling for en lungeinfektion.