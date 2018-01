Prins Henrik er indlagt på Rigshospitalet. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse søndag aften.

Indlæggelsen sker i forlængelse af sygdom opstået i Egypten.

- Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital.

- Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet, skriver kongehuset i meddelelsen.