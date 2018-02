Prins Henrik begejstret for Grønland fra første færd

Dronning Margrethe og hnedes sønner har - om man så må sige - fået Grønland ind med modermælken. Forbindelserne har i mange år været tætte.

For Prins Henrik var situationen en anden. Greven af Monpezat har næppe kendt alverden til landet inden han giftede sig med den daværende kronprinsesse Margrethe i 1967.

Tre år senere besøgte han for første gang sammen med kronprinssese Margrethe Grønland og besøget gik til Tasiilaq, der dengang stadig hed Angmagssalik. Og det var bogstavelig talt kærlighed ved første blik.

- Jeg var begejstret, fortalt Prins Henrik til KNR under parrets seneste togt i 2015.

I første omgang var det den storslåede og srærke natur, der begejstrede Prins Henrik. Den varme, som regentparret mødte under deres omkring 30 besøg, fik også Prins Henrik til at sætte stor pris på mødet med befolkningen.

- Det varmer os, når vi kan se, at vi er værdsat det sted, hvor vi kommer, sagde han til KNR.

Når man iagttog Prins Henrik under besøgene virkede det, som om de nærmest var et lille frirum. Et sted, hvor han ikke behøvede at holde helt så strengt på formerne. Som da han gyngede sammen med børnene i Ukkusissat under togtet i 2015.

Som den gourmet han var, satte Prins Henrik også stor pris på de friske råvarer i Grønland. Han roste kødet fra rensdyr og moskus, værdsætte de havfriske fisk og spiste også med stort velbehag mattak.

- Den bedste er narhval, siger han med kendermine i reportagen fra 2015 mens han smager på mattak fra pukkelhval.

Ved rejsens afslutning i 2015 regnede regentparret stadig med, at det skulle blive til et gensyn med Grønland. For Prins Henriks vedkommende blev det dog hans sidste besøg.

