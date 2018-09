Preben Møller ny direktør for Great Greenland

Redaktionen Lørdag, 29. september 2018 - 12:38

Preben Møller har mange års erfaring som produktionschef, hvor han har et stort kendskab til hele selskabet fra sælskindsindhandling til ledelse af personale.

- Preben Møller tiltræder som direktør i en tid hvor selskabet mangler sælskind og efterspørgslen er højt internationalt, hvor Great Greenland A/S i mange år har været med til at give sælskindet et stærkt brand i design og modeverdenen, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Vil skaffe flere sælskind

- Jeg vil helt klart prioritere at vi skal have mange flere skind nu. Dette kræver at vi kigger på relevante og flere indhandlingssteder. Derudover skal vi hele tiden være fokuseret på at bibeholde den store interesse der er for sælskind på markedet samt til enhver tid sikre kvaliteten af de skind vi producerer. Sælskind er selskabets eksistensgrundlag, siger Preben Møller ifølge pressemeddelsen.

Bestyrelsen ser frem til at samarbejde med Preben Møller og er fortrøstningsfulde for Great Greenland A/S’ fremtid.

Fundament skal opbygges på ny

- Preben Møller har flere faglige uddannelser samt en lederuddannelse som gør ham til den rette til selskabets behov, da selskabets fundament skal opbygges på ny med fokus på øget indhandling i dialog med fangerne og erhvervet. Dertil skal han være med til at styrke virksomhedens rolle som katalysator for beklædning og design i Arktis, lyder det fra selskabet.