Præster tilbyder sjælesorg via internet

- Grønland er et stort land, og der er ikke præster alle steder. Man kan måske være tilbageholdende, fordi man bor et lille sted, hvor alle kender alle, og der kan være nogle ting, som man ikke vil bruge den lokale kateket til, fordi vedkommende måske er familie, så jeg tænkte, at der er nogle, der har behov for at komme frem med noget anonymt.

Nyt tiltag

Sådan siger specialkonsulent på bispekontoret og pastor emeritus, Minna Winsløw, om kirkens nye tiltag, artorsarneq.gl. Det skriver avisen AG.

Først den grønlandske tromme, så blev det muligt for homoseksuelle at blive gift, og nu går kirken også på nettet, hvor man anonymt kan fortælle om sine sorger og problemer til en præst, der også vil være anonym. Det vil være op til præsten og klienterne selv, om de vil give sig til kende.

Ideen om et onlineforum fik Minna Winsløw allerede tilbage i 2013.

Måtte ikke kunne hackes

- Det har taget noget tid, fordi vi har været usikre på blandt andet det tekniske. Men så fik Danmark et lignende projekt op at køre, så vi fik hjælp ad den vej, så vi var sikre på, at ingen kunne hacke systemet. Det har været meget vigtigt for os, at bevare fortroligheden, forttæller Minna Winsløw.

