Præsidenten for ICC Alaska: Jeg ville ønske at vi også diskuterede selvstændighed

Walter Turnowsky Onsdag, 18. juli 2018 - 10:33

Jim Stotts er en af veteranerne inden for ICC. I dag er han præsident for ICC Alaska, men allerede i 1980 repræsenterede han Alaska i ICCs første formandskab.

I starten af '90erne arbejde han i Nuuk som koordinator for ICCs miljøprojekter.

- Jeg plejede altid at sige, at jeg mens jeg voksede op ønskede at jeg var grønlænder, sagde Jim Stotts da han bød velkommen til ICCs General Assembly i Utqiaġvik i Alaska.

- Jeg vil stadig gerne være grønlænder, tilføjede han.

Når Jim Stotts også som moden mand gerne vil være grønlændere, så hænger det det sammen med målet om grønlandsk selvstændighed.

Kort forinden havde naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) nemlig redegjort for, at målet er at få sit eget land.

- Jeg plejede at drøfte det spørgsmål med Hans-Pavia (Rosing), sagde han med henvisning til den netop afdøde tidligere præsident for ICC.

- Jeg ville ønske, at vi kunne have de samme samtaler i Alaska, sagde en tydelig rørt Jim Stotts.

- Desværre er vores samtaler ikke så stærke, men jeg ville ønske vi kunne.