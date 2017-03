Præsident kalder hollændere nazister

Erdogan talte lørdag til en demonstration i Istanbul, efter at Holland inddrog landingstilladelse til et fly, der skulle til Rotterdam med Tyrkiets udenrigsminister.

- De er levninger fra nazisterne, de er fascister, sagde Tyrkiets præsident og tilføjede:

- Forbyd vor udenrigsminister i at flyve lige så meget som I vil. Men lad os fra nu af se, hvordan jeres fly vil lande i Tyrkiet.

Folkeafstemning

Mevlüt Çavusoglu, Tyrkiets udenrigsminister, ville til Rotterdam til vælgermøde for tyrkiske statsborgere forud for folkeafstemningen i Tyrkiet 16. april om at give præsidentembedet flere beføjelser.

Hollands regering siger, at den af hensyn til den offentlige orden og af sikkerhedsårsager blev nødsaget til at inddrage landingstilladelsen.