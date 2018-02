Positivt år for råstofbranchen

Det ser ud til at blive et rigtig godt år for råstofbranchen. Det vurderer naalakkersuisoq for råstoffer Múte Bourup Egede efter de første tilbagemeldinger.

På nuværende tidspunkt kender han ikke alle aktiviteter.

– Vi ved mere efter den første store mineralmesse i Toronto i begyndelsen af marts, hvor der ventes at deltage omkring 60 fra Grønland blandt andre Råstofudvalget i Inatsisartut. Men vi har talt med flere parter og har blandt andet haft medarbejdere i Vancouver for at tale med selskaber, hvor der er positive tilbagemeldinger.

Kan du oplyse hvem det er?

– Nej det er for tidligt. Men vi er i gang med vores nye markedsføring, hvor vi er mere offensive og følger op på flere områder i en flerstrenget markedsføringsstrategi, siger Múte Bourup Egede

- Vi var i Kina i oktober sidste år og fik skabt en meget positiv kontakt til China Mining Association, der omfatter virksomheder fra hele minebranchen, nævner han som eksempel.

