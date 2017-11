Positive oplevelser til plejeanbragte børn og forældre

Projektet ’Alle børn har ret til et hjem’ blev igangsat i 2016, og er blevet til i et samarbejde mellem Red Barnet Grønland og Kommuneqarfik Sermersooq, oplyser de i en fælles pressemeddelse.

Læs også: Nyt projekt for anbragte børn

Indtil nu har flere fagpersoner været inde over projektet, så de helt rigtige aktiviteter og kurser kunne blive udviklet til gavn for plejeanbragte børn og deres forældre. Det glæder både Red Barnet Grønland og Kommuneqarfik Sermersooq, at tilbuddene nu står klar til at blive sat i brug i 2018.

Vilkår styrkes

- Som formand glæder jeg mig over at plejeanbragte børns vilkår styrkes, og vi er i Red Barnet taknemmelige for den store økonomiske opbakning, der har været til projektet, udtaler bestyrelsesformand Jonna Ketwa fra Red Barnet Grønland.

Samarbejdet mellem Red Barnet Grønland og Kommuneqarfik Sermersooq er blevet til på baggrund af et ønske om skabe helhedsorienterede indsatser på anbringelsesområdet, hvor civilsamfundet og det offentliges arbejde understøtter og styrker hinanden.

Kommunen glæder sig

- I Kommuneqarfik Sermersooq lægger vi rigtig stor vægt på at arbejde helhedsorienteret, og styrke vores sårbare familiers tilknytning og relationer. Vi glæder os derfor meget over samarbejdet med Red Barnet Grønland, idet vi i fællesskab kan gøre en endnu større forskel for vores sårbare medborgere, siger fagchef for børn og familie, Tina Dam Rasmussen fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Projektet ’Alle børn har ret til et hjem’ er et pilotprojekt, der først og fremmest vil blive introduceret i Nuuk med henblik på udbredelse til flere byer i Grønland på et senere tidspunkt. Projektet tager højde for de vigtigste personer i de plejeanbragte børns liv, og inddrager derfor både de biologiske forældre og plejeforældrene i projektforløbene.

Læs også: Sermersooq: 60 millioner ekstra til anbragte børn