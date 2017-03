Populært svensk prinsepar venter barn nummer to

Det meddeler det svenske kongehus på kongehusets officielle Instagram-profil torsdag.

Det er prins Carl Philip og prinsesse Sofia, som venter parrets andet barn.

- Vi er glade for at annoncere, at vi venter et barn, en søskende til prins Alexander. Vi ser frem til at tage imod et nyt lille medlem til vores familie, siger prins Carl Philip og prinsesse Sofia ifølge opslaget.

Det er til et familiefoto af den lille royale familie, at nyheden om endnu et barn bliver bragt.

Parret blev første gang forældre til prins Alexander, der kom til verden i april 2016.

Af kongehusets opslag fremgår det, at fødslen af den lille ny forventes at finde sted i september 2017, men at prinseparret forventes at passe alle deres royale pligter hen over foråret og sommeren frem til fødslen.