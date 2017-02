Populær video: Oplev Grønland fra luften

På bare seks dage har 33.500 nysgerrige klikket sig ind på et seks minutters langt flimklip med optagelser fra et fly, der flyver til Ilulissat.

Det er Air Iceland, der har stor succes med at filme deres piloter og den udsigt, de har, mens de flyver rundt til selskabets forskellige destinationer.

I sidste uge var det turen til Ilulissat, der blev gjort reklame for på Youtube. Indslaget er en del af et fem timers langt program, som ganske enkelt - og med stor succes - viser fly, piloter, teknisk udstyr og ikke mindst betagende udsigter over Grønland og Island.

Optagelserne bliver lavet med op til fem kameraer, alle placeret i flyselskabets Dash 8-fly.

Se filmklippet her:

Piloting in stunning Iceland & Greenland!