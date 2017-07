Politisk opbakning til Royal Arctic Lines planer

Det er formandens departement, der har det overordnede ansvar for de selvstyrejede virksomheder herunder Royal Arctic Line.

I departementet har man indtil videre forholdt sig tavs i sagen om ændrede sejlplaner med henvisning til, at flytningen af havn er et selskabsanliggende.

Departementschef Søren Hald Møller har svaret skriftligt på vore spørgsmål på vegne af formandens departement.

Det skriver avisen Sermitsiaq i fredagens udgave af avisen.

Er formanden blevet hørt i sagen om flytning af havn fra Aalborg til Aarhus?

- Royal Arctic Lines beslutning om at ændre basishavn er et selskabsanliggende. Det er dog vor opfattelse, at selskabets planer har været fremme og kendt i offentligheden i efterhånden lang tid. Formandens Departement har under forløbet været orienteret om strategien i selskabet og herunder også selskabets overvejelser om den fremtidige basishavn, skriver Søren Hald Møller.

Er formanden enig med Royal Arctic Lines vurdering i at flytte havn, hvilket i sidste ende har betydning for forsyningssikkerheden i Grønland?

- I og med, at valget af basishavn er et selskabsanliggende, er det ikke et anliggende for formanden for Naalakkersuisut at være enig eller uenig i Royal Arctic Lines beslutning. Formanden har lagt vægt på, at Royal Arctic Line i sin argumentation for forandringerne har tilkendegivet, at man stræber efter at forbedre forsyningssikkerheden ved at udskifte aldrende materiel. Det nye samarbejde med Eimskip skal sikre en økonomisk forsvarlig forsyning på ugentlig basis hele året rundt, forklarer departementschefen.

