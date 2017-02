Politisk kommentator: De kendte kan have fordel i valgkampen

Som Sermitsiaq.AG tidligere har skrevet, så stiller flere kendte op til kommunalvalget den 4. april.

Og det kan være en stor fordel at være et kendt ansigt, når man stiller op til kommunalvalget, siger den politiske kommentator Naja Paulsen til Sermitsiaq.AG

- De kendte kan have stor fordel, fordi de allerede optræder offentligt, og vælgerne sætter kryds på den person, de kender bedst. Men det vil afhænge af, hvordan de kendtes fremtoning kommer til at være under valgkampen, siger Naja Paulsen.

To typer vælgere

Men det er helt op til befolkningen, om der skal vælges kendte i politik, siger hun.

- For der er to typer vælgere. Der er vælgere, der altid vælger det samme parti, og der er vælgere, der gerne vil have forandring. Og nogle vælgere kan allerede være trætte af de enkelte kendisser inden valgkampen er gået i gang, dermed kan det ikke på forhånd siges, at det vil ende godt for de kendte i valgdagen, fremhæver Naja Paulsen.

Flere kendte i politik

Landstræner i fodbold Tekle Ghebrelul og tv-værten og komikeren Hans Jukku Noahsen stiller op for Inuit Ataqatigiit, mens erhvervsmanden Nicolai Nissen stiller op for Siumut.

Og meget tyder på, at de kendte vil have en plads i politik, og at vi fremover vil se flere kendte ansigter i politik.

- Helt klart, vi har allerede flere eksempler på kendte ansigter som stiller op til valg, så jeg tror det er noget vi kommer til at se mere, lyder det fra Naja Paulsen.

