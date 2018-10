Politisk indblanding bekymrer rektor

Redaktionen Fredag, 19. oktober 2018 - 07:36

Den 8. oktober sendte Inatsisartut et forslag videre til udvalgsbehandling, inden det skal til 2. behandling den 29. oktober. Forslaget, som faktisk er to forslag fordelt på to love, ændrer en række punkter i de nuværende love omkring Ilisimatusarfik og loven om videregående uddannelser.

I det nye forslag er det blandt andet ændret, hvem der har den endelige godkendelse af studieordninger på Ilisimatusarfik. Som det er nu, er det akademisk råd, som godkender studieordningerne, men fremover skal det være Naalakkersuisut, der skal godkende studieordningerne, og dermed får de det sidste ord. Det falder ikke i god jord på Ilisimatusarfik.

Bekymrende

- Det er bekymrende, hvis Naalakkersuisut skal til at godkende studieordningerne. Her på Ilisimatusarfik har vi specialkompetencerne i akademisk råd. Det er her, vi har fagekspertisen til at bedømme og kvalitetstjekke studieordningerne. Det er det, der gør universitetet unikt. Den ekspertise har de ikke i Naalakkersuisut, siger Gitte Adler Reimer, rektor på Ilisimatusarfik.

Gitte Adler Reimer påpeger desuden, at studieordningen hele tiden justeres og frygter, at det vil trække processen ud, hvis den skal omkring Naalakkersuisut.

Samfundsforsker Birger Poppel begrunder det anderledes og taler om “vold mod forskningsfriheden”:

- Begynder Naalakkersuisut at pille ved studieordningerne, kan man på et eller andet tidspunkt, villet eller uden af ville det, komme til at gøre vold på princippet om forskningsfrihed og metodefrihed, man som underviser har. Jeg mener, at det vil være ødelæggende, og armslængdeprincippet vil i den grad blive invalideret.

