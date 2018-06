Politisk comeback til Michael Rosing

Redaktionen Tirsdag, 12. juni 2018 - 17:32

Michael Rosing, der sammen med Tillie Martinussen stiftede Samarbejdspartiet, er på vej tilbage i aktiv politik. Det skriver avisen AG.

Han blev ikke valgt til Inatsisartut, men nu tyder det på, at han i stedet kommer ind i kommunalbestyrelsen i Nuuk som suppleant.

Paradoksalt nok står han til at få Nivi Olsens plads, når hun som bebudet tager et års orlov fra kommunalbestyrelsen for at bosætte sig nordpå med sin familie.

Da AG kontaktede Michael Rosing for at få en kommentar, virkede han umiddelbart lidt paf, men medgav hurtigt, at det også var på den måde, at han tolkede valgreglerne.

Ingen tvivl

Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) udrydder enhver tvivl:

- Valgreglerne er meget klare på dette punkt. Det er sådan, at den kandidat, som blev valgt som suppleant, får pladsen. Og det uanset, om den pågældende kandidat sidenhen skifter til et andet parti, oplyser borgmesteren.

Oprindeligt er det Tillie Martinussen, der står som førstesuppleant, men hun blev valgt ind for Samarbejdspartiet i Inatsisartut og ønsker ikke et dobbeltmandat.

Michael Rosing oplyser til AG, at han er parat til at træde til med kommunalbestyrelsesarbejdet.

