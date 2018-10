Politimester: Partnervold er stadig tabu

Walter Turnowsky Onsdag, 24. oktober 2018 - 07:09

Vold bag hjemmets fire vægge foregår stadig ofte i det skjulte, vurderer politimester Bjørn Tegner Bay.

Det skriver AG.

For mens det er politiets opfattelse, at langt de fleste grove voldssager bliver anmeldt, så er der sandsynligvis et stort mørketal, af vold med mindre fysiske skader, der sker blandt ægtepar, kærester og folk der står hinanden nær, herunder familie.

- Der er en udfordring med vold blandt samlevende, siger Bjørn Tgener Bay, der mener, at der stadig kan herske en form for tabu i samfundet, når det gælder vold indenfor den nærmeste familie.

Socialmyndighederne og politiet skal nok skal gribe ind, hvis de hører om det, ifølge politimesteren. Men det er hans opfattelse, at der stadig er mange, enten i familien eller eksempelvis blandt venner og kolleger, der ved og har mistanke om vold, uden at de gør noget ved det.

- Der kan jeg godt frygte, at der stadig er et tabu i samfundet. Og derfor er der jo også et mørketal, siger Bjørn Tegner Bay.

Politimesteren forklarer også, at sagerne kan være svære at føre til doms, da offeret efterfølgende ikke tør udtale sig eller tier af andre årsager. Dermed kræver andre stærke beviser at kunne føre sagen.

