Politimesteren får en tørn mere

Walter Turnowsky Onsdag, 04. juli 2018 - 08:25

48-årige Bjørn Tegner Bay blev ansat som politimester i Grønland i 2010 med en åremålsansættelse for fem år med mulighed for forlængelse med tre år. Efter otte år blev stillingen slået op, så alle kunne søge, sådan som reglerne foreskriver.

Og Bjørn Tegner Bay søgte igen, skriver AG.

LÆS OGSÅ: Stillingsopslag: Politimesteren håber på at fortsætte

- Min motivation for at søge stillingen skyldes, at jeg helst vil bo i Grønland og arbejder i politiet. Jeg flyttede herop første gang, da jeg var fem år og har boet her en stor del af min barndom og nu også det meste af mit voksenliv. Det er her, jeg har min omgangskreds. Jeg holder desuden meget af sejlads, jagt og fiskeri. Så jeg tøvede slet ikke med at gensøge min stilling, siger Bjørn Tegner Bay.

Bjørn Tegner Bay er nu ansat i en ny årsmålsansættelse.

Du kan læse mere om politimesteren og hans planer i AG: