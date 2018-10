Politimester: Derfor frafaldt vi sigtelse i benzinkort-sag

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. oktober 2018 - 13:26

I efteråret 2017 opdagede naalakkersuisoq Doris J. Jensen, at hendes benzinkort, som hun havde fået udleveret af Selvstyret var blevet misbrugt af en anden person, der uretmæssigt havde brugt et beløb på 6.855,45 kroner.

I en redegørelse i forbindelse med et paragraf 37-svar fra Vittus Qujaukitsoq oplyser Doris J. Jensen, at sagen blev politianmeldt. Videre oplyser hun, at politiet i foråret opgav sigtelsen mod den pågældende person, som var uden for hendes husstand.

At politet undlader at rejse tiltale mod den pågældende person har undret en del læsere.

Forklaringen

Sermitsiaq.AG har spurgt politimester Bjørn Tegner Bay, hvad forklaringen er, at politiet ikke forsøgte at få sagen for en dommer.

- Jeg kan bekræfte, at sagen blev anmeldt til os, hvorefter vi efterforskede den, oplyser Bjørn Tegner Bay til Sermitsiaq.AG og forklarer videre:

- Da efterforskningen var afsluttet, foretog vi en anklagerfaglig vurdering af sagen. Det følger af den objektivitetsforpligtelse vi som politi og anklagemyndighed er underlagt, at vi ved vurderingen skal lægge vægt på, hvorvidt vi mener, at en domstol vil komme frem til at den sigtede i sagen er skyldig i noget kriminelt – herunder om den sigtede havde forsæt til at gøre noget kriminelt, hvilket vil sige, om sigtede lidt populært sagt overtrådte loven ”med vilje”, oplyser politimesteren.

Kan ikke løfte bevisbyrden

- Vores vurdering af sagen var, at vi ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed ville kunne løfte bevisbyrden for sigtedes skyld. Derfor opgav vi tiltalen, lyder begrundelsen.