Politimester: Tabu gør det værre

Det er meget sjældent, at seksuelle overgreb på børn bliver meldt til politiet, også selvom der er voksne, der kender til krænkelserne. Og når politiet bliver inddraget, falder der kun dom i hvert tredje tilfælde.

Det skyldes, forklarer politimester Bjørn Tegner Bay fra Grønlands Politi, at beviserne ofte er så mangelfulde, at der ikke kan rejses tiltale.

- Årsagen til, at vi således vurderer, at vi ikke kan bevise en sag, kan være mange. Men blandt andet kan det være, at der ikke er fysiske spor at finde på barnet kombineret med, at barnet ikke over for os peger på en gerningsmand, oplyser politimesteren til Sermitsiaq.AG.

Flere undersøgelser, herunder Børnetalsmandens indberetninger, dokumenterer, at omfanget af svigt og overgreb på børn er alarmerende højt.

Et stort mørketal

En tidligere undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed dokumenterede, at næsten hver tredje ung har været udsat for et seksuelt overgreb, inden de fyldte 18 år. Sidste år blev der anmeldt 79 tilfælde af overgreb på børn under 15 år, og langt de fleste forbrydelser mod børnene er derfor et mørketal, der ikke indgår i statistikkerne.

- Vi skal efter min opfattelse have sagerne frem i lyset, så de forurettede kan få al den hjælp, de har behov for, ligesom vi skal have gerningsmændene foranstaltet og hjulpet. Man kan naturligvis mene om disse gerningsmænd, hvad man vil, men ved at sikre, at de også får hjælp, så kan vi være med til at forhindre, at de misbruger yderligere børn, når de en dag løslades, fremhæver politimester Bjørn Tegner Bay.

Fortæller mor om overgreb

Og rent faktisk er der ofte voksne omkring børnene, som har kendskab til overgrebene. I undersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed, Unge i Grønland, fortæller over halvdelen af de unge, der har været udsat for overgreb, at de har fortalt andre om krænkelserne.

De fleste siger, at de har fortalt det til deres mor. Når mødrene ikke går til politiet, kan det skyldes tabuisering, mener Bjørn Tegner Bay.

- Et bud kunne være, at der måske stadig i nogle dele af samfundet er et tabu forbundet med disse sager, så selvom man har mistanke om et overgreb, så siger man ingenting. Det kan også være et misforstået hensyn til gerningsmanden, som man måske kender godt, eller man synes, at en anmeldelse vil sætte ens lokalsamfund i et dårligt lys, forklarer han.

Støtter ikke børnene

Kun hver fjerde af de børn, der tør fortælle om overgrebene, oplever, at de voksne reagerer på en måde, der bekræfter barnet i, at det har været udsat for en forbrydelse.

- De øvrige unge har ikke hørt nogen sige, at det ikke var rigtigt for et barn at opleve seksuelt samvær på den måde. Dette er et punkt, som det er vigtigt at være opmærksom på, fremgår det af undersøgelse Unge i Grønland, der i 2015 undersøgte omfanget af seksuelle overgreb på unge.

Børn kan føle skam

Den problematik kender politimesteren også til.

- Mange af sagerne bliver måske også holdt hemmeligt af barnet selv på grund af en helt uberettiget følelse af skam eller medskyld hos barnet, eller at barnet er bange for gerningsmanden, anfører han.