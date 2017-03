Politimester: I orden at affyre varselsskud

Den dramatiske situation udspillede sig for øjnene af flere vidner på havnen i Nuuk tirsdag den 28. februar om formiddagen.

- Der var tale om en bevæbnet mand i et område med udenforstående borgere, hvor vi ikke kunne udelukke, at manden ville anvende sit våben mod sig selv eller borgerne, forklarer politimesteren over for Sermitsiaq.AG.

Bjørn Tegner Bay oplyser imidlertid, at evalueringen af aktionen har vist, at politiets indsats kunne have været bedre.

Der skal trænes mere

- I enhver større indsats, hvor der er indsat mange medarbejdere, er der enkelte ting som evalueringen viser, man kunne have gjort bedre og mere hensigtsmæssigt. Det er også situationen i denne indsats, siger politimesteren og føjer til:

- Øvelse gør mester. Derfor vil vi træne flere forskellige scenarier i byområder i den kommende tid.

Bjørn Tegner Bay vil ikke uddybe, hvad der specifik skal trænes med, da man ikke ønsker at afsløre for meget om, hvilke koncepter en aktionsstyrke opererer med.

Sjældent med varselsskud

Det er yderst sjældent, at politiet afgiver varselsskud, fremgår det af en opgørelse, som politimesteren har lavet, hvor han har set på politiets anvendelse af våben siden 2013.

Siden 2013 har betjente kun gjort brug af varselsskud én gang, og det var under aktionen i februar i år.

Den selvmordstruede mand, der tog flugten i februar, meldte sig selv om eftermiddagen til politiet og blev uden dramatik overgivet til sundhedsmyndighederne.