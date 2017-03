Politikerne ser fordele ved en kommunedeling

– Nu har jeg aldrig forestillet mig den konstruktion, som Naalakkersuisut har fundet frem til. Men det vil klart forbedre serviceniveaet at dele kommunen i to, siger Bendt B. Kristiansen fra Inuit Ataqatigiit.

Inatsisartut har truffet en beslutning om, at Qaasuitsup Kommunia skal deles i to, og det kommer til at ske den 1.januar 2018.

Den ene kommune kommer til at bestå af Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq samt alle deres bygder. Og den anden kommune kommer til at bestå af Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Aasiaat og Kangaatsiaq.

Ingen havde forudset deling

Men den konstruktion af kommunerne havde ingen forudset. Bendt B. Kristiansen er medlem af Inatsisartut og er en af kandidaterne til det kommende valg til kommunalbestyrelserne den 4.april 2017.

– Det kom som en overraskelse for mig, da jeg ved, at der har været stærkt kritiske røster fra Uummannaq og Upernavik om, at der var for langt til regionsbyen, siger han.

Tonen er forbedret

Han forklarer dog, at tonen i dag er blevet noget bedre og at det må blive en af kommunens vigtigste opgaver at give borgerne og de mindre steder en ejerfornemmelse.

– Og det kunne ske ved at give dem mere ansvar, tilføjer han.

Stærk by

Han betragter sin by som stærk og med store vækstmuligheder, også efter delingen af kommunen. Til gengæld mener han, at det bliver uundgåeligt at arbejde sammen med de andre byer i den sydligere del af kommunen. Og det kunne for eksempel være indenfor turismeerhvervet.

– Der vil det være nødvendigt at inddrage de andre byer, hvis udviklingen skal ske i den rigtige retning, siger han.

Læs hele artiklen om kommunedelingen med kommentarer fra Ane Hansen, IA, Jess Svane, Siumut, og Anthon Fredriksen, Partii Naleraq. Køb adgang herunder, hvis du ikke allerede er abonnent.