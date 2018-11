Politikere og hjemløse på catwalken

Jesper Hansen Torsdag, 22. november 2018 - 09:23

Den grønlandske nationaldragt og moderne grønlandsk tøj- og smykkedesign gik hånd i hånd, da Kofoeds Skole i Aalborg slog dørene op for et stort anlagt modeshow.

Terkel, som er elev på Kofoeds Skole og skolelederen Laila Jensen bød velkommen til det store modeshow sammen med skuespilleren Flemming Jensen. Kirsten Ørgaard, Mælkebøtten

På catwalken sås både nogle af eleverne fra Kofoeds Skole og en række lokalpolitikere fra Aalborg, blandt andre borgmester Thomas Kastrup Larsen og rådmand Mai-Britt Iversen.

Kofoeds Skole i Aalborg henvender sig blandt andet til hjemløse og socialt udsatte. På skolen arbejder man blandt andet med at styrke elevernes selvværd, og det var i den forbindelse, at ideen med et modeshow opstod.

Rådmand Mai-Britt Iversen måtte selv en tur på carwalken for at vise moderne grønlandsk design. Kirsten Ørgaard, Mælkebøtten

Eleverne på Kofoeds Skole har blandt andet arbejdet med redesign, hvor de har givet brugt tøj et grønlandsk look, og de har også arbejdet med smykker som ringe og halsbånd. Det blev præsenteret under modeshowet sammen med kjoler, bluser og tørklæder fra Isaksen Design og Nuuk Couture.

Nyt syn på Grønland

- Vi vil gerne forny danskernes syn på Grønland og vise, at Grønland er meget mere end hundeslæder og kulde - et moderne samfund, hvor man selvfølgelig også går op i mode og design, siger Mai-Britt Iversen, der er socialrådmand og initiativtager til modeshowet.

Eleverne på Kofoeds Skole havde selv stået for hele arrangementet. Her er det Varla og Aksel, der viser den traditionelle grønlandske nationaldragt. Kirsten Ørgaard, Mælkebøtten

Eleverne på Kofods Skole i Aalborg har selv stået for hele arrangementet. De har blandt andet kontaktet virksomheder, som har hjulpet med makeup, styling og ikke mindst det store tekniske udstyr, som et rigtigt modeshow kræver.

- Det har været en vigtig aktivitet på Kofoeds Skole, da alle elever har bidraget til, at vi kunne få det store arrangement op at stå. Dermed har vi styrket elevernes selvtillid og vist, at man kan meget mere, end man selv tror, siger rådmanden.

Aalborgs borgmester i hvid anorak bliver interviewet af en veloplagt Flemming Jensen. Kirsten Ørgaard, Mælkebøtten

Eleverne havde også allieret sig med skuespilleren Flemming Jensen, der optrådte som konferencier og med stor lune præsenterede modellerne på catwalken.

Der var udsolgt til modeshowet, der blev overværet af 150 mennesker, der alle havde betalt 150 kroner for at deltage.

- Jeg er ret sikker på, at showet var så stor en succes, at vi er parate til at gentage det næste år, siger Mai-Britt Iversen.