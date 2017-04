Politikere vil åbne for mere ølsalg

I efteråret 2012 besluttede et enigt Inatsisartut, at åbningstiden for salg af øl og vin skulle udvides til klokken 21 fredag og lørdag.

Siden gik der 1, 2, 3, 4, 5 år!

Og beslutningen er stadig - på trods af denne klare tilkendegivelse fra politikere fra alle lejre i tinget – ikke ført ud i livet.

Blandt andet er tre Inatsisartutvalg kommet i vejen samt en høringsproces, hvor det viste sig, at der er store forskelle i opfattelsen af, hvordan man bør implemente- re de nye åbningstider.

Men nu er tålmodigheden opbrugt hos Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen. På den kommende Forårssamling, der indledes 20. april, vil de insistere på, at der kommer skub i tingene.

- Forhåbningen er, at vores forslag om at forlænge åbningstiderne kan medvirke til at normalisere forholdet til alkohol og reducere rus-drikkeri, uden at indebære en væsentlig forøgelse af det samlede alkoholforbrug, mener Randi Vestergaard Evaldsen (D) og Justus Hansen (D).

