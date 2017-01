Politiker kræver ny selvmords-indsats

- Forebyggelsesstrategien har ikke virket. Ikke for alvor – ikke godt nok! Tiden er kommet til at overveje, hvordan den kan tilpasses, hvad vi kan gøre bedre. Der er ingen grund til at vente tre år, fastslår Randi Vestergaard Evaldsen, der har sendt flere spørgsmål til Naalakkersuisut.

Hun undrer sig over, at den anonyme telefonrådgivning kun er åbent to timer i døgnet mellem kl. 19 og 21.

”Er det tilstrækkeligt, spørger hun.

I 2016 begik 47 personer i Grønland, og med det beskedne indbyggertal har Grønland fortsat en af de allerhøjeste selvmordsrater i verden.

Hun spørger bl.a. Naalakkersuisut, om man har nye ideer til forebyggelse af selvmord.

”Jeg mener, at man bør og skal tænke nyt på området. Det kan ikke passe, at vi ikke gør mere for forebyggelse, når vi er et af de lande med flest selvmord pr indbygger, siger Randi Vestergaard Evaldsen.