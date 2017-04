Politiker-debat om overvågning på jobbet

Skal der etableres et netværk af nøglepersoner, der kan opsøge kolleger med et muligt misbrug og opfordre til behandling?

Det skal politikerne i Inatsisartut debattere, når Inatsisartutlov om misbrug kommer til førstebehandling mandag.

Læs: Lugter din kollega af sprut?

Forslaget har tidligere skabt en del debat, fordi loven kan skabe visse problemer på arbejdspladserne, da det er kolleger, der skal overvåge hinanden.

Læs: Kollegakontrol krænker ansatte

Det er hensigten, at et netværk af misbrugsnøglepersoner skal oplæres i at genkende tegn på misbrug og opsøge de kolleger, der kan have misbrugsproblemer.

Loven skal gælde for misbrug og afhængighed af såvel alkohol, hash, andre euforiserende stoffer og ludomani.