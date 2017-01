Politiker: Danmark holder Færøerne og Grønland i skruestik

Magni Arge, færøsk medlem af Folketinget, anklager Regeringen for ikke at varetage Grønlands og Færøernes interesser på det udenrigspolitiske område.

- Regeringen holder Færøerne og Grønland i en udenrigspolitisk skruestik og giver dem kun et begrænset mandat til at indgå aftaler med andre lande på egne vegne, fordi det kan føre til, at sådanne aftaler »strider mod rigets generelle interesser«, som det udtrykkes, anfører politikeren fra partiet Tjóðveldi i en henvendelse til den danske udenrigsminister Anders Samuelsen (Liberal Alliance).

Læs også: EU og Canada underskriver historisk frihandelsaftale

Danske skibe har adgang

Politikeren er utilfreds med den foreløbige handelsaftale, som er indgået med Canada, og han beder derfor udenrigsministeren svare på følgende spørgsmål.

- Mener udenrigsministeren, at det er udtryk for en konsistent og sammenhængende udenrigspolitik for hele kongeriget, når regeringen indgår en handelsaftale med Canada, der sikrer danske skibe uhindret adgang til canadiske havne, men samtidig tillader Canada at opretholde en effektiv stængsel af sine havne for skibe fra »Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland«, fremgår det i en henvendelse til Udenrigsministeriet.

Læs også: Magni Arge: Canadiske fisk får bedre adgang til Danmark end færøske

Ifølge det færøske medlem af Folketinget bliver der ikke taget hensyn til, at “det er EU, som forhandler handelsaftaler på Danmarks vegne, og at det kan føre til, at EU og Danmarks udenrigspolitiske interesser strider imod eller forsømmer at varetage interesserne for de andre dele af riget”.

Lukkede havne efter konflikt

Han henviser til en rapport fra rigsombudsmanden i Færøerne, hvoraf det fremgår, at “Canada lukkede sine havne for grønlandske og færøske skibe, da »Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland« protesterede mod en beslutning om fordeling af rejekvoter på Grand Bank i internationale farvande for nogle år tilbage”.

Torskefiskere afvises

Magni Arge påpeger, at den foreløbige handelseaftale med Canada sikrer danske skibe uhindret adgang til canadiske havne, mens de færøske fiskere afvises.

- De færøske skibe, som siden nytår har fisket torsk ved Flemish Cap ud for den canadiske kyst – efter en kvotefordeling, der er fuld enighed om – nægtes stadigvæk adgang til havne i Canada og rammes derfor hårdt på deres eksistensgrundlag, understreger folketingsmedlemmet fra Færøerne.