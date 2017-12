Politifolk kan få udbetalt overtid

Rigspolitiet meddelte forleden, at politifolk i Danmark ville få mulighed for at få betaling for optjente overarbejdstimer. Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har derfor i et skriftligt spørgsmål til justitsministeren spurgt ind til muligheden for udbetaling af overarbejde også gælder politifolk i Grønland. Justitsministerens svar er positivt.

- Politiet yder en vigtig opgave for samfundet. Det er på sin plads, at politifolk i hele rigsfællesskabet arbejder under tilfredsstillende arbejdsforhold, og at de honoreres for deres indsats. Når der åbnes op overfor overarbejdsbetaling i Danmark, glæder det mig, at det også sker hos Politiet i Grønland, som også er under stort pres,skriver Aaja Chemnitz Larsen (IA) i en pressemeddelelse.

Den danske regering har som et erklæret mål, at danske ansvarsområder i Grønland opnår en standard svarende til den i Danmark. Hertil har regeringen i finanslovforslag for 2018 og de kommende år afsat 40 mio. kr. til netop at styrke justitsområdet.

- Udover løn- og arbejdsforhold, er sikkerhed for Politiet i Grønland vigtig. Jeg arbejder for at der afsættes midler til et nyt radiokommunikationsudstyr, som koster mellem 10-35 mio. kr. Det er vigtigt for at øge sikkerheden, da det vil forstærke Politiets mulighed for at tilkalde forstærkning i truende situationer, som Politiet ofte er i, skriver Aaja Chemnitz Larsen videre.