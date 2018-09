Politiet: Knivmanden er stillet for en dommer

Sorlannguaq Petersen Lørdag, 29. september 2018 - 16:40

Politiets senioranklager, Tobias Berg oplyser, manden er sigtet for trusler og to forhold af krænkelse af offentlig myndighed ved trusler mod polititjenestemænd – alle tre forhold begået i oktober/november 2017.

Nægter drabsforsøg

- Han blev endvidere sigtet for drabsforsøg den 25. september 2018 og krænkelse af offentlig myndighed ved samme dag med en kniv at have gjort udfald mod to polititjenestemænd. Han nægtede drabsforsøg, men erkendte de øvrige forhold, skriver Tobias Berg i en pressemeddelelse.

Efter en næsten fire timer lang fremstilling blev han tilbageholdt til den 23. oktober 2018, hvilket han accepterede.

- Retten fandt, at der var begrundet mistanke om, at han har gjort sig skyldig i alle fem sigtelser, og at der er bestemte grunde til at frygte, at han på fri fod vil begå ny lignende personfarlig kriminalitet. Manden forklarede blandt andet, at han den 25. september 2018 var bevæbnet med en kniv og truede flere personer i Maniitsoq, herunder de to polititjenestemænd, som kom til stedet, oplyser senioranklageren.

Peperspray stoppede ham ikke

- Han havde på tidspunktet et ønske om at blive skudt af politiet. Han forklarede endvidere, at politiet flere gange forsøgte at stoppe ham ved brug af peberspray, hvilket ikke lykkedes, og at han først stoppede og overgav sig, da han til sidst blev skudt i armen, efter politiet havde affyret varselsskud, lyder det fra Tobias Berg.