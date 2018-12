Politiet: Husk reglerne for snescooterkørsel

redaktionen Onsdag, 05. december 2018 - 17:54

Hvert år opstår der farlige situationer og ulykker, hvor snescootere er involveret, derfor indskærpes reglerne fra politiet.

- Der opstår desværre ulykker med alvorlige personskader eller dødelig udgang. Af hensyn til færdselssikkerheden er der derfor al mulig grund til at overholde færdselslovens almindelige regler om færdsel, skriver Grønlands Politi på deres facebookside.

LÆS OGSÅ: Nye regler for snescooter-kørsel i Nuuk

Her er reglerne:

Forsikring: Der skal altid være tegnet en ansvarsforsikring på din snescooter. Police eller kvittering for at præmien er betalt skal altid kunne forevises ved indregistreringen. Præmiekvittering skal medbringes under kørslen.

Nummerplade: Snescootere skal indregistreres før anvendelse. Snescooteren skal fremstilles for politiet til godkendelse i forbindelse med indregistreringen. Nummerpladen til en snescooter består af et såkaldt registreringsmærke.

Alder: Føreren af en snescooter skal være fyldt 18 år – medmindre politiet har givet konkret tilladelse til andet.

Passagerer: Der må ikke transporteres flere passagerer, end snescooteren er beregnet til.

Hjelm: Føreren og eventuel passager, som er fyldt 15 år, skal under kørslen anvende fastspændt styrthjelm. Det er desuden førerens ansvar at påse, at passagerer, der er i alderen 5-15 år, anvender fastspændt styrthjelm.

LÆS OGSÅ: Politiet: Husk nu styrthjelmen når du kører snescooter

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bøde eller konfiskation efter bestemmelserne i Kriminalloven. Hvis en person på under 18 år med forældrenes accept overtræder bestemmelserne, så kan forældrene blive foranstaltet efter Kriminallovens bestemmelser om medvirken til lovovertrædelsen, meddeles det.

- Såfremt den mindreårige under kørslen forvolder alvorlige færdselsuheld, og kørslen foregår med forældrenes accept, kan forældrene blive foranstaltet efter bestemmelserne i Kriminalloven om uforsvarlig omgang med farlige ting. Det gælder også den unge selv, hvis han eller hun er fyldt 15 år, lyder det fra politiet.