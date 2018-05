Politiet: Sådan får vi stoppet efterfesterne

Redaktionen Onsdag, 16. maj 2018 - 08:14

Det er til efterfesterne, folk går amok i druk, og politiet alt for ofte må rykke ud til husspektakler, slagsmål og voldtægter.

Det skriver avisen AG.

Gerningsmanden, som tæver konen, voldtager eller begår andre former for vold, er næsten altid fuld. Og ofte går det galt til private fester ud på de små timer, er politiets erfaring.

Længere åbningstider

Derfor kunne politimester Bjørn Tegner Bay godt tænke sig en længere åbningstid på værtshusene for at begrænse antallet af efterfester.

- Jeg synes, det er OK, at værtshuse holder åben til klokken fem. For det er til efterfesterne, det går helt galt. Holdt værtshusene åben lidt længere, ville man ikke styrte forvirret rundt midt om natten og vente på, at en eller anden er fuld nok til at holde efterfest, siger Bjørn Tegner Bay.

Nuancerede regler efterlyses

Mere nuancerede regler og lokale bevillingsnævn er, hvad politiet efterlyser.

Læs hele artiklen, hvor politimesteren argumenterer for at udvide åbningstiderne på forskellige værtshuse alt efter det lokale behov.