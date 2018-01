Politiet velforberedt før varslet tele-nedbrud

På grund af opgradering af Tele-Posts systemer, kan al tele-kommunikation blive ramt natten til torsdag i tidsrummet 02.00 til 06.00.

Grønlands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at der er en risiko for at man i dette tidsrum ikke kan komme i telefonisk kontakt med politiet.

Læs: Tele-Post varsler nedbrud

- Grønlands Politi har derfor besluttet at politistationerne i de enkelte byer bliver bemandet i nævnte tidsrum, således man til en hver tid kan komme i kontakt med politiet ved hastende tilfælde, siger fungerende politikommisær i Nuuk, Jan Geisler, i pressemeddelelsen.

Ved hastende situationer kan de lokale politi derfor kontaktes personligt på de lokale politistationer.

Grønlands Politi vil udsende ny pressemeddelelse, når Tele-Post melder 'alt ok' på deres drift.

- Såfremt der ikke er nogen forbindelse til telefon 70 14 48, vil befolkningen i tidsrummet kunne kontakte Grønlands Politi på satellit telefon +8816 31 42 64 77, lyder det fra Grønlands Politi.