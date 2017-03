Politiet søger vidner efter indbrud i sportsforretning

Politiet i Ilulissat efterlyser vidner efter indbrud på sportsforretningen Pilu Sport natten til fredag.

Politiet skriver på deres Facebook-side, at der var blevet stjålet 1.500 kroner fra betalingskassen, vinterjakker af mærket 'Arcteryx' og andre vinterjakker, andre tøj herunder sokker af mærket 'Falke', samt en bærbar 'Apple iMac 13' og andet tilbehør til en samlet værdi af omkring 200.000 kroner.

Efterlyser vidner

Politiet søger derfor vidner, der kan have set noget usædvanligt i området ved Pilu Sport i tidsrummet fra fredag klokken 00.00 til klokken 05.00 om natten, eller som i øvrigt måtte have informationer, der kan føre til sagens fulde opklaring.

- Politiet ønsker samtidig at advare borgerne mod at købe en eller flere nye briller og vinterjakker af ovennævnte mærker, som tilbydes til en pris, der ligger meget under den normale udsalgspris i forretningerne, skriver politiet.

Politiet i Ilulissat kan kontaktes på telefon 70 14 22.