Politiet søger vidner efter indbrud på elektronikfirma

Politiet i Ilulissat efterforsker et indbrud i Panasonic Center i Ilulissat begået natten til den 3. januar.

Ved indbruddet blev der blandt andet stjålet to stk. Apple Iphone 6S Plus, fire stk. Apple Iphone otte Plus 256 GB, tre stk. Apple Iphone 8 Plus 64 GB, fem stk. Apple Iphone X 64 GB, samt seks forskellige modeller Apple iPad.

Det skriver politiet på deres Facebook-side fredag.

Politiet søger derfor vidner, der kan have set noget usædvanligt i området ved Panasonic Center i tidsrummet fra klokken 05:00 til klokken 07:00 den 3. januar, eller som i øvrigt måtte have informationer, der kan føre til sagens opklaring.

- Politiet ønsker samtidig at advare borgerne mod at købe Apple mobiltelefoner eller Apple Ipad af ovennævnte modeller, som tilbydes til en pris, der ligger meget under den normale udsalgspris i forretningerne, advarer politiet.

Politiet i Ilulissat kan kontaktes på telefon 701422.