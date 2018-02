Politiet slår alarm: Selvmordstrusler griber om sig

- Det er en meget uheldig kultur, vi er vidne til her, understreger politimester Bjørn Tegner Bay over for Sermitsiaq.AG.

Markant stigning

Han har bemærket, at sagerne om selvmordstrusler fylder mere og mere i politiets statistik. Hvorfor tallet er steget så markant, har han dog ingen forklaring på. Bjørn Tegner Bay har ikke kendskab til, at man andre steder i verden oplever en lignende stigning af selvmordstrusler.

- Når en person truer med at begå selvmord, går det naturligvis ud over de pårørende. Men politiet og sundhedsvæsenet må stille usædvanligt mange ressourcer til rådighed, når en anmeldelse om en selvmordstruet person indløber, fortæller politimesteren.

Store politiaktioner

Typisk bliver en stor politistyrke aktiveret, og det er ofte nødvendigt at afspærre byområder, så uvedkommende ikke risikerer at komme til skade under aktionen, hvor man forsøger at få den selvmordstruede til at overgive sig til sundhedsmyndighederne.

- Sådanne aktioner har samfundsmæssige omkostninger. Men vi er nødsaget til at tænke på betjentenes og sundhedspersonalets sikkerhed, forklarer Bjørn Tegner Bay.

Skal frem i lyset

Politimesteren ser gerne, at man får talt om problemstillingen, så man undgår trusler om selvmord, fordi de koster samfundet mange penge og ikke mindst de pårørende mange sorger.

- Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at få talt om disse selvmordstrusler, da de har nogle meget store omkostninger for de involverede, fastslår Bjørn Tegner Bay.