Politiet: Pas på løsnede bilhjul, is og rabies

Alle bilejere opfordres til at undersøge køretøjets hjul for løsnede møtrikker inden man gør brug af sin bil.

Stor alvor

Det skyldes, at ukendte personer fortsat løsner møtrikker på bilers hjul, oplyser Politiregion Kujataa.

Politiet ser med stor alvor på disse typer sager, og advarer mod de konsekvenser et løsnet hjul kan få dels for bilisten, men også fodgængere og andre kan komme i fare.

Færdsel på is

Det bekymrer politiet, at børn er begyndt at færdes på Storesøen Taseruaq i Qaqortoq. Isen er nemlig fortsat tynd og farlig at færdes på. Politiet opfordrer derfor forældre og institutioner om at tage en snak med børnene.

- Voksne og andre opfordrer vi til at påtale færdsel på isen, da det kan koste menneskeliv og udsætte redningsmyndighederne for fare, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Når isen er sikker at færdes på, vil politiet udsende en pressemeddelelse.

Rabies bekymrer

Den tredje advarsel gælder ræve, som i et større omfang er set i byer og befolkede steder, hvilket tyder på rabies blandt rævene.

- Hold ekstra øje med rævene og giv besked til politiet, der vil sørge for aflivning, lyder opfordringen fra politiet, der gør opmærksom på, at hunde og katte skal være vaccineret mod rabies og føres i snor.